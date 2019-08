Zugriff auf AIDA-Schiffen: Ein Crew-Mitglied landet im Knast – Kollegen helfen zweitem

Kiel -

Die Polizei hat am Wochenende zwei per Haftbefehl gesuchte Männer auf Kreuzfahrtschiffen der Reederei AIDA aufgespürt. Bei ihnen handelt es sich um Mitglieder der Crews. Einer der Männer konnte dank Spenden seiner Kollegen seine Strafe bezahlen.



Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei in Rostock ein Crew-Mitglied auf einem AIDA-Schiff festgenommen. Nun kam es schon wieder zu solchen Vorfällen – allerdings in Kiel.



Glück im Unglück: AIDA-Kollegen spenden für Crew-Mitglied

Am Sonnabend stellten die Beamten einen Fahndungstreffer bei einem Besatzungsmitglied des Kreuzfahrtschiffes AIDAprima fest. Dem 36-jährigen Mann wurde der Haftbefehl in den Räumen der Bundespolizei eröffnet und ausgehändigt. Der Mann wurde aufgrund eines Körperverletzungsdeliktes gesucht. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor.

Er erhielt die Möglichkeit, seine Haftstrafe durch eine Zahlung von 2600 Euro zu umgehen oder ersatzweise 65 Tage im Gefängnis zu verbringen. Durch den Zusammenhalt der Besatzungsmitglieder konnte die Summe aufgebracht werden und somit die Reise antreten.

Der nächste Fall: Von der AIDA-Kreuzfahrt in den Knast

Der Mann, der am Sonntag von der Polizei auf der AIDAbella entdeckt wurde, hatte nicht so viel Glück. Der 51-Jährige war wegen Urkundenfälschung verurteilt worden und hatte den Termin zur Hauptverhandlung verstreichen lassen, sodass ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde.



Er ist Mitglied der Crew des Kreuzfahrtschiffes AIDAbella. Nach Absprache mit dem Bereitschaftsrichter am Amtsgericht Kiel wurde er dem örtlichen Polizeigewahrsam der Landespolizei Kiel zugeführt und im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Neumünster gebracht. MP