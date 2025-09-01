Im Kieler Rotlichtviertel hat eine neue Bar mit Verbindungen zu den Hells Angels eröffnet. Die Polizei beobachtet die Szene in Schleswig-Holstein weiterhin genau.



Vor der Tür glänzen schwere Maschinen, ordentlich nebeneinander aufgereiht. Musik dröhnt nach draußen, dazu das dumpfe Knattern einzelner Motorräder. Männer stehen in kleinen Gruppen zusammen, tätowiert, muskulös, mit verschränkten Armen. Einer trägt ein schwarzes T-Shirt, unscheinbar bedruckt mit den Buchstaben HAMC. Die Abkürzung für Hells Angels Motorcycle Club. Die Botschaft ist klar: Wir sind da – an der Kieler Küste.