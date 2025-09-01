mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Zwei Hells Angels Mitglieder tragen ihre Weste mit Logo der Hells Angels (Archivbild).

Ihre Kutte dürfen die Hills Angels seit 2014 nicht mehr tragen – dafür haben sie jetzt eine neue Zentrale in Kiel. Foto: picture alliance / dpa | Franziska Kraufmann

  • Kiel

paid„Waren nie weg“: Neue Zentrale der „Hells Angels“ an der Ostsee – das steckt dahinter

Im Kieler Rotlichtviertel hat eine neue Bar mit Verbindungen zu den Hells Angels eröffnet. Die Polizei beobachtet die Szene in Schleswig-Holstein weiterhin genau.

Vor der Tür glänzen schwere Maschinen, ordentlich nebeneinander aufgereiht. Musik dröhnt nach draußen, dazu das dumpfe Knattern einzelner Motorräder. Männer stehen in kleinen Gruppen zusammen, tätowiert, muskulös, mit verschränkten Armen. Einer trägt ein schwarzes T-Shirt, unscheinbar bedruckt mit den Buchstaben HAMC. Die Abkürzung für Hells Angels Motorcycle Club. Die Botschaft ist klar: Wir sind da – an der Kieler Küste.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test