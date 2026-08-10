Gefährliche Gegenstände, ein Einsatz mit dem Kampfmittelräumdienst: Die Polizei hält sich bedeckt. Was lagert in der Kieler Wohnung?

Ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes trägt Gegenstände aus einem Haus in Kiel. Hier wird derzeit eine private Wohnung auf verdächtige Gegenstände untersucht. picture alliance/dpa | Frank Molter

Polizei und Kampfmittelräumdienst sind in einer Kieler Wohnung im Einsatz. Beamte des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein (LKA) durchsuchten die Räume noch am Montagnachmittag, der Einsatz hatte am Vormittag begonnen, wie das LKA mitteilte.

Nachbarn hatten eine offene Wohnungstür bemerkt und die Polizei gerufen. In der Wohnung seien mehrere möglicherweise gefährliche Gegenstände entdeckt worden, die nun geborgen und untersucht würden. Auch der Kampfmittelräumdienst sei im Einsatz.

Eine Sprecherin des LKA sagte, dass zunächst keine weiteren Auskünfte gegeben werden könnten. Zunächst müssten die geborgenen Gegenstände untersucht und bewertet werden. (dpa/mp)