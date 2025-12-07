Stichwahl! Kiel wählt neuen Bürgermeister

Nur noch zwei Kandidaten und eine Entscheidung: In Kiel wird der neue Oberbürgermeister gewählt. Wer wird der Nachfolger von Sozialdemokrat Ulf Kämpfer?

Die Menschen in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt sind an diesem Sonntag erneut zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters aufgerufen. Damit stimmen die Kielerinnen und Kieler über die Nachfolge von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ab. Der 53-Jährige wechselt nach zwei Amtszeiten in die Landespolitik. Die Wahllokale haben seit 8 Uhr ihre Türen geöffnet.

Kiel: Zweikampf um Oberbürgermeister-Amt

Zwei Kandidaten stehen in der Stichwahl um das Amt. Vor drei Wochen traten im ersten Wahlgang noch neun Bewerber aus zehn Parteien an.

Weil niemand die absolute Mehrheit erreichte, konkurrieren jetzt der Kandidat von CDU, FDP und SSW Gerrit Derkowski (parteilos) sowie der Grünen-Kandidat Samet Yilmaz. Der Amtsantritt ist im April 2026.