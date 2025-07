Sohn soll Vater brutal verprügelt haben: „Ich mach dich kalt“

In Kiel muss sich nun ein 57-Jähriger wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten. Er soll seinen 84-jährigen Vater so brutal geschlagen haben, dass dieser ein Schädel-Hirntrauma erlitt.

Zu dem Wutausbruch soll es am 8. März dieses Jahres in der Gemeinde Pohnsdorf (Kreis Plön) gekommen sein. Laut Anklage soll der 57-Jährige in seiner Wohnung mit seinem Vater in einen Streit geraten sein. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soll er dann die Fäuste eingesetzt haben.

Mann soll seinen Vater gewürgt, getreten und geschlagen haben

Demnach würgte er den alten Mann und drohte, ihn umzubringen. Der 84-Jährige rannte aus der Wohnung, der Sohn hinterher. Auf dem Innenhof des gemeinsamen Wohnhauses brachte er den Senior laut Staatsanwaltschaft zu Boden und würgte ihn weiter. Dann soll er ihn getreten und geschlagen haben.

Außerdem soll er den Kopf des Rentners mehrmals gegen eine Betonplatte geschlagen und dabei mehrfach gesagt haben: „Ich mach dich kalt“. Der Mann erlitt unter anderem beidseitige Rippenprellungen und ein Schädel-Hirntrauma. Ab Montag wird ihm vor dem Kieler Landgericht der Prozess gemacht. (jek)