„Sofort startklar“: Samet Yilmaz ist neuer Oberbürgermeister von Kiel

Samet Yilmaz wird neuer Oberbürgermeister von Kiel. Der 44-jährige Grünen-Politiker gewann laut Stadtangaben die Stichwahl mit 54,1 Prozent der Stimmen. Er setzte sich knapp gegen den parteilosen Gerrit Derkowski durch, den CDU, FDP und SSW unterstützt hatten.

Yilmaz ist der erste Grünen-Politiker, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins wird. Die Wählerinnen und Wähler hätten ihm einen klaren Auftrag gegeben, sagte er nach der Wahl. „Einen klaren Auftrag dafür, dass diese Stadt mutig in die Zukunft gehen kann.“ Diesen nehme er an und wolle ihn umsetzen.

Mit der Wahl sei er „sofort startklar“, sagte Yilmaz. „Das heißt, mit meiner Verwaltungserfahrung und Führungskompetenz brauche ich keine Zeit, wo ich mich noch mal einführen lassen muss.“ Er freue sich auf seine Arbeit im Rathaus, die jetzt beginne.

Amtsübergabe im April 2026

Insgesamt traten im ersten Wahlgang vor drei Wochen acht Kandidaten und eine Kandidatin an. Derkowski und Yilmaz schafften es in die Stichwahl. Der amtierende Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) trat nach zwei Amtszeiten nicht wieder an. Er wechselt nach der Amtsübergabe im April 2026 in die Landespolitik.

Insgesamt waren 190.779 Kielerinnen und Kieler wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag beim ersten Wahlgang der Stadt zufolge bei 48,7 Prozent – bei der Stichwahl gaben 43,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl in Kiel im Jahr 2019 wählten hingegen nur 37,9 Prozent der Stimmberechtigten. (dpa)