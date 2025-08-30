Schreiende Frau in Wohnung: Kurioser Einsatz für Polizei

Mitten in der Nacht eilten mehrere Streifenwagen zu einem Wohnhaus in Kiel. Ein Nachbar hatte gegen 1.30 Uhr die Polizei alarmiert – er hörte Schreie aus einer Wohnung und vermutete, dass dort eine Frau mit einer Waffe bedroht werde. Doch der Grund war ein ganz anderer.

Die Polizei fuhr mit voller Besatzung zur Holtenauer Straße im Stadtteil Brunswik. Die Beamten gingen von einer akuten Gefahr für Leib und Leben aus und stürmten die Wohnung. Doch die Lage entpuppte sich schnell als harmlos – es handelte sich schlicht um ein Rollenspiel. Die Schreie waren Teil der Szene, verletzt wurde niemand.

Kiel: Vorfall sorgte für großen Polizeieinsatz

Trotzdem sorgte der Vorfall für einen massiven Einsatz mit mehreren Polizeifahrzeugen. Für die Beamten wie auch für den Anrufer war die Situation in dem Moment nicht als Spiel erkennbar.

Die Polizei appelliert daher: Wer Rollenspiele, Dreharbeiten oder ähnliche Aktionen plant, sollte Nachbarn besser vorher informieren – und vor allem auf echt wirkende Waffen verzichten oder diese klar als Attrappen kennzeichnen. Denn was für die Beteiligten Spaß bedeutet, kann für Außenstehende schnell nach bitterem Ernst aussehen. (mp)