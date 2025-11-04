Schockierender Fund: Mutter entdeckt Rasierklingen zwischen Halloween-Süßigkeiten

Schockierender Fund nach dem Gruselfest: Eine Mutter schaut sich am Halloween-Abend im Kieler Stadtteil Hassee die Süßigkeiten an, die ihre Kinder gesammelt haben – und entdeckt Rasierklingen. Die Polizei ermittelt.

Die 40-jährige Kielerin war am 31. Oktober mit ihren vier Kindern von Tür zu Tür gezogen. Nach dem Sammeln der Leckereien schaute sie zu Hause gemeinsam mit den Kindern die Beute durch – und entdeckte eine Packung mit beidseitig geschliffenen Rasierklingen zwischen den Bonbons und Schokoriegeln.

Halloween: Rasierklingen in Süßigkeiten

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Mutter erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei in Kiel. Die Beamten ermitteln nun, wie die gefährlichen Gegenstände in die Süßigkeiten gelangen konnten.

„Was hier passiert ist, hat mit einem harmlosen Halloween-Spaß nichts mehr zu tun“, stellt die Polizei klar. Wer bewusst eine Verletzungsgefahr in Kauf nehme, handle verantwortungslos – und müsse mit Konsequenzen rechnen.

Die Polizei bittet Eltern, die Süßigkeiten ihrer Kinder sorgfältig zu kontrollieren. Außerdem rufen die Ermittler Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Ursprung der Rasierklingen oder zu verdächtigen Beobachtungen am Halloween-Abend machen können, auf, sich unter Tel. (0431) 160-1310 zu melden. (tst)