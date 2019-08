Netzausfall im Norden: Hacker legen Kommunikationsunternehmen lahm

Kiel -

Das in Kiel ansässige Telekommunikationsunternehmen TNG ist seit Mittwoch das Ziel von Hackerangriffen. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Aufgrund der Angriffe kam es zeitweise zu deutlichen Verbindungsproblemen, wie die Firma am Donnerstag mitgeteilt hat.

Hacker griffen mit DDoS-Attacken an

„Seit heute laufen die Ermittlungen bei uns“, sagt LKA-Pressesprecher Uwe Keller am Donnerstag gegenüber der MOPO. Man stehe mit den betroffenen Unternehmen in Verbindung und habe die einschlägigen Abteilungen mobilisiert. Die Angriffe waren sogenannte DDos-Attacken. Das bedeutet „Distributed-Denial-of-Service“-Attacken und meint, dass die Rechner des angegriffenen Netzwerkes durch eine Vielzahl an Zugriffen überlastet und so lahmgelegt werden.

In einem Facebook-Post klärte TNG seine Kunden über den Stand der Dinge auf. Demnach sei die Lage auch durch den Einsatz von externen Experten unter kontrolle. Weiterhin sei die Polizei sowohl auf Landes- wie auf Bundesebene eigeschaltet.

Die TNG-Kunden äußerten sich in der Kommentarspalte verständnisvoll und bedankten sich für die offene Kommunikation. „Viel Erfolg und Danke für die Info“, schrieb eine Nutzerin unter den Post.