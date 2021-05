Nach Doppelmord im Norden: 47-Jähriger stellt sich und macht schockierendes Geständnis

Kiel/Dänischenhagen/Hamburg -

Nach dem Doppelmord im beschaulichen Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat sich ein 47-Jähriger am Mittwochabend bei der Polizei in Hamburg gestellt. Dort legte er ein schockierendes Geständnis ab und gab an, eine dritte Person erschossen zu haben.

Die Tat war ebenso brutal wie furchterregend. Am Mittwochmorgen meldeten Anwohner Schüsse aus einem Haus am Rosenweg in Dänischenhagen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Nach Doppelmord: Polizei findet weitere Leiche

In dem Haus fanden die Beamten die Leichen einer Frau (43) und eines Mannes (53). Beide wurden erschossen. Wie die MOPO erfuhr, gehört das Haus einem bekannten Kite-Surf Profi. Er ist das 53 Jahre alte Opfer.

Kurze Zeit später dann Großalarm im 15 Kilometer entfernten Kiel. Hier, im Brauereiviertel, wollen Zeugen einen weißen SUV gesehen haben. Nach einem solchen Auto hatte die Polizei gefahndet, weil Zeugen in Dänischenhagen angaben, dass kurz nach den Schüssen ein solcher Wagen den Tatort verlassen habe. Die Spur verlief sich aber.

Schütze stellt sich und gesteht weiteren Mord

Am späten Abend dann überschlugen sich die Ereignisse. In Hamburg meldete sich der 47-jährige Zahntechniker Hartmut F. aus Westensee bei der Polizei. Er wurde festgenommen und legte dann ein schockierendes Geständnis ab.

In diesem ehemaligen Kiosk in Kiel fand die Polizei die dritte Leiche. Roeer Foto:

Er wies die Beamten auf einen ehemaligen Kiosk im Hasseldieksdammer Weg in Kiel hin. Dort soll eine weitere Leiche liegen. Und tatsächlich: Als die Kieler Beamten die Räume betraten, fanden sie einen toten Mann (52) auf, der mit mehreren Schüssen hingerichtet worden war.

Spurensuche in Dänischenhagen. Auch Spürhunde kommen zum Einsatz. Roeer Foto:

Toter aus Kiel stammt aus persönlichen Umfeld des Täters

Die Kripo setzte das Puzzle zusammen. Demnach handelt es sich bei der Toten aus Dänischenhagen um die Ex-Ehefrau des mutmaßlichen Täters. Ob sie und das zweite Opfer ein Paar waren, war zunächst aber unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. „Die beiden sind sehr gut miteinander bekannt. Aber ob sie ein Paar gewesen sind, wissen wir nicht.“

Der Getötete aus Kiel stamme aus dem persönlichen Umfeld des 47-Jährigen, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Donnerstag. Zum Motiv kann die Polizei keine weiteren Angaben machen.