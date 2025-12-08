Messer-Attacke wegen Krankmeldung? 38-Jähriger angeklagt

Ein Vorgesetzter soll in Kiel einen Mitarbeiter auf offener Straße mit einem Messer bedroht und verletzt haben.

Jetzt muss sich der Mann (38) wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Der Vorfall liegt bereits drei Jahre zurück. Am 17. März 2022 war das mutmaßliche Opfer zu Fuß in Kiel unterwegs, als es seinem damaligen Vorgesetzten begegnete. Laut Anklage soll der Chef aus seinem Auto gestiegen sein, direkt auf den ehemaligen Mitarbeiter zugestürmt und ihn gepackt haben. Dann – so der Vorwurf – zog er ein Messer aus der Jackentasche und hielt es dem anderen an den Hals.

Chef nach mutmaßlicher Messer-Attacke vor Gericht

Der Grund für die Eskalation? Der Angeklagte wollte wissen, warum sein Mitarbeiter nicht zur Arbeit erschienen war. „Du bist doch nicht krank“, soll er ihn angefahren haben. Als das Opfer die Hand mit dem Messer wegdrücken wollte, soll ihm der Mann eine blutende Verletzung zugefügt haben.

Ab Montag muss er sich für den mutmaßlichen Angriff vor dem Schöffengericht verantworten. (jek)