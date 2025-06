Lautsprecherwagen warnt die Bevölkerung – 12.000 Menschen evakuiert

In der Stadt wird am Montag eine US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Rund 12.000 Kielerinnen und Kieler müssen ihre Wohnungen verlassen.

Ein Lautsprecherwagen der Polizei in Kiel warnte die Anwohner vor der geplanten Bombenentschärfung. Das sagte ein Sprecher der Polizeidirektion. Rund 12.000 Kieler mussten bis 11 Uhr vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Am Donnerstag war eine 250-Kilo-Bombe in der Stoschstraße im Stadtteil Gaarden nahe der Hans-Christian-Andersen-Schule gefunden worden.

Bombe nach 35 Minuten entschärft – Sperrungen aufgehoben

Nachdem die Umgebung geräumt war, begannt der Kampfmittelräumdienst um 13.10 Uhr mit der Entschärfung der amerikanischen Fliegerbombe.

Dann ging alles sehr schnell: Bereits kurz vor 14 Uhr gaben die Beamten Entwarnung, da die Bombe erfolgreich entschärft worden war. „Es kam während der Entschärfung zu keinen Problemen, sodass diese nach etwa 35 Minuten beendet war“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei hob die Straßensperrungen auf, sodass alle Betroffenen anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Der Kieler Industriestandort war während des Zweiten Weltkriegs häufig Ziel von Bombenangriffen. (mp/dpa)