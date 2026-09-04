Zwei Jugendliche wollen ein Kind ausrauben. Doch der Überfall auf dem Weg zur Schule geht schief.

Der Schüler wurde mit einem Messer bedroht picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Ein Schüler ist am Mittwochmorgen in Kiel-Elmschenhagen-Süd von zwei Jugendlichen mit einem Messer bedroht worden. Sie forderten Bargeld – gingen jedoch leer aus.

Das Kind – das Alter gibt die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt – war gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als ihn die beiden auf der Teplitzer Allee ansprachen. Einer der Tatverdächtigen drohte mit einem Messer und verlangte Bargeld.

Schüler in Kiel von Jugendlichen bedroht

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Weil der Schüler kein Geld dabeihatte, ließen die beiden von ihm ab und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeikräften blieb erfolglos.

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Einer der Gesuchten soll 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und kräftig sein. Er trug eine schwarze Steppweste über einem schwarzen T-Shirt, eine graue Baggy-Jeans, weiße Turnschuhe und ein weißes Basecap.

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Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes

Der zweite Tatverdächtige soll etwa 1,90 bis 1,95 Meter groß sein und schwarze, gelockte Haare haben. Er trug ein weißes T-Shirt, eine graue Baggy-Hose, schwarz-weiße Nike-Socken sowie eine Gucci-Bauch- beziehungsweise Umhängetasche. Auffällig ist laut Polizei ein Muttermal am Kinn.

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Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Gesuchten geben können, sollen sich unter Tel. (0431) 160 3333 bei der Polizei melden.