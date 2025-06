Angler hören Hilfeschreie: Feuerwehr sucht nach vermisster Person im Hafenbecken

Drama am Rande der Kieler Woche: Am Samstagmorgen fand ein Mitarbeiter einen Haufen Kleidungsstücke am Hafen, Angler hörten Hilfeschreie. Die Feuerwehr startete eine großangelegte Suchaktion.

Ein Mitarbeiter des Tiefbauamtes hatte am frühen Morgen an der Hörnbrücke Kleidungsstücke gefunden, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. „Quasi eine Garnitur, als ob sich jemand ausgezogen hätte.“

Einsatzkräfte begaben sich auf die Suche, fanden in der Kleidung auch das Portemonnaie mit dem Ausweis eines Obdachlosen. Kurze Zeit später berichteten Angler von Hilfeschreien. Daraufhin suchte die Feuerwehr mit Booten und auch einer Unterwasserdrohne den Bereich an der Bahnhofsbrücke ab. Einen Menschen konnte sie dabei jedoch nicht finden. Gegen 9.30 Uhr wurde der Einsatz deshalb abgebrochen.

Kieler Woche: Am Vormittag findet die Windjammerparade statt

Noch bis Sonntagabend läuft im Hafen die Kieler Woche, das nach Veranstalterangaben größte Sommerfest Norddeutschlands. Am heutigen Samstagvormittag findet seit 11 Uhr die traditionelle Windjammerparade statt, die als maritimes Finale gilt. Dabei sind über hundert Schiffe auf der Kieler Förde unterwegs, darunter Traditionssegler und auch private Segelboote. Auch in diesem Jahr wird die Parade vom Marine-Segelschulschiff „Gorch Fock“ eröffnet. (dpa/mp)