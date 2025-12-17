Im Norden: Mann attackiert Kind mit Gegenstand – weil es auf dem Gehweg fährt

Im Kieler Stadtteil Wik hat ein bislang unbekannter Mann ein Kind auf dem Fahrrad angegriffen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 3. Dezember gegen 17.15 Uhr im Bereich der Kreuzung Mangoldtstraße/Klausbrooker Weg. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kind auf dem Gehweg unterwegs, als der Mann in der Nähe der Bushaltestelle Mangoldtstraße plötzlich versuchte, einen länglichen Gegenstand in die Speichen des Vorderrads zu stecken. Der Angriff misslang – das Kind konnte weiterfahren. Der Mann soll dem Kind noch einige Meter gefolgt sein, dann stehen geblieben sein und laut gelacht haben.

Mann attackiert Kind – Mutter wendet sich an die Polizei

Das Kind berichtete unmittelbar nach der Tat seiner Mutter von dem Vorfall, die anschließend Anzeige bei der Polizei erstattete. Der Täter wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben, rund 1,75 Meter groß, mit kurzen schwarzen Haaren. Er trug dunkle Kleidung, unter anderem eine dunkelblaue Jeans mit kleinen Löchern.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, sich bei der Polizei Kiel unter der Telefonnummer 0431 160 1110 zu melden. (mp)