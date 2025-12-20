Hunderte Weihnachtsmänner auf Motorrädern unterwegs – aus wichtigem Grund

In leuchtendem Rot und Weiß braust der Korso durch Kiel: Rund 1000 Weihnachtsmänner auf Motorrädern sind am Samstag beim „X-Mas-Ride 2025“ durch Kiel unterwegs. Damit wollen sie nicht nur Aufmerksamkeit erregen, sondern auch Gutes tun.

Der Korso startete am Samstag an einem Motorradgeschäft am Konrad-Adenauer-Damm in Gaarden-Süd. Er führt in großen Schleifen durch das Stadtgebiet, bevor er dort auch wieder endet. Auf ihrer Fahrt sammeln sie Spenden für den Kieler Verein „Förde-Lütten“. Der Verein unterstützt benachteiligte Kinder.

Motorradkorso von Weihnachtsmännern durch Kiel

Geplant war der Start für 13.15 Uhr, die Fahrer machten sich jedoch etwas früher auf den Weg. Warum, das ist der Polizei Kiel nicht bekannt. Der Motorradkorso ist derzeit noch auf den Kieler Straßen unterwegs.

Auf der Route der Weihnachtsmänner wird der Verkehr durch die Motorräder beeinträchtigt. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam es bisher zu keinen Zwischenfällen. (mp)