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Samet Yilmaz (Bündnis 90/Die Grünen) soll am Mittwoch sein Amt als Kieler Oberbürgermeister antreten.

Samet Yilmaz (Bündnis 90/Die Grünen) soll am Mittwoch sein Amt als Kieler Oberbürgermeister antreten. Foto: Marcus Brandt/dpa

  • Kiel

paidKünftiger Oberbürgermeister unter Druck: Hat er seine Macht missbraucht?

Hat der künftige Kieler Oberbürgermeister seine Macht missbraucht? Neue Recherchen werfen Samet Yilmaz (44) schwere Verstöße vor. Im Zentrum steht ein brisanter Datenbank-Check zu einem Unternehmer in der Zeit, als der Politiker noch für den Verfassungsschutz tätig war. Es sind nicht die ersten Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden.

Kurz vor seinem Amtsantritt steht Kiels künftiger Oberbürgermeister Samet Yilmaz (Grüne) erneut unter Druck. Der Vorwurf: Der frühere Verfassungsschützer soll einen türkeistämmigen Unternehmer ohne dienstlichen Grund in einer Geheimdienst-Datenbank überprüft haben.

Neuer Oberbürgermeister von Kiel in der Kritik

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