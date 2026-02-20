mopo plus logo
Fähre in Kiel (Archivbild).

Fähre in Kiel (Archivbild). Foto: picture alliance / imageBROKER/Siegfried Kuttig

  • Kiel

Eisgang: Fährverkehr im Norden eingestellt

Die Fähren der Linie F1 in Kiel müssen wegen des Eises auf der Förde pausieren. Die Verbindung zwischen dem Ost- und Westufer fährt hingegen.

Wie die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel bekannt gab, können die Schiffe der F1 derzeit die Anleger nicht anlaufen. Diese verbinden das Kieler Westufer mit der Gemeinde Mönkeberg und dem Heikendorfer Ortsteil Möltenort.

Die Fähren-Linie F2 zwischen dem Westufer und den am Ostufer liegenden Kieler Stadtteilen Wellingdorf und Dietrichsdorf fährt hingegen weiter. (mp/dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

