Brand in Kiel: Mysteriöser Masken-Mann zündet Verkaufsstand an

Kiel -

In der Nacht zum Donnerstag hat ein maskierter Mann einen Verkaufsstand auf der Blücherbrücke in Kiel angezündet. Bei dem Brand wurde die Außenfassade sowie ein Teil des Tresens beschädigt. Der Täter ist noch auf der Flucht. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldeten zwei Passanten um kurz vor 5 Uhr ein Feuer am Sandhafen. Sie hätten einen Mann bei der Brandlegung beobachtet, der anschließend in Richtung Düsternbrooker Gehölz (ein Wald in Kiel) geflüchtet sein soll. Die Einsatzleitstelle der Polizei leitete sofort die Fahndung des Täters ein, doch diese verlief ohne Erfolg.

Kiel: Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern

Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Innere des Verkaufsstandes und die Bodenplanken verhindern. Lediglich die Außenverkleidung und ein Teil der Tresenverkleidung wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

#htmwidget

Der Täter sei laut Zeugenangaben circa 1,90 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen. Des Weiteren habe er eine Maske getragen. Die Kriminalpolizei nimmt alle weiteren Hinweise unter der Telefonnummer 0431/160 3333 entgegen. (mp)