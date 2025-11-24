Raubüberfall auf Juwelier im Norden: Passanten sollen Täter angegriffen haben

Spektakulärer Raubüberfall auf einen Juwelier in Kiel: Am Montagabend drangen mehrere bewaffnete Personen in das Geschäft an der Elisabethstraße ein. Auf der Flucht soll es zu tumultartigen Szenen gekommen sein.

Kurz nach 18.30 Uhr ging der Notruf ein. Gegenüber der MOPO bestätigt eine Sprecherin der Polizei Kiel, dass mehrere Personen an dem Überfall beteiligt waren. Die zerborstene Glastür des Geschäfts zeigt: Die Unbekannten sind gewaltsam in das Juweliergeschäft eingedrungen. Sie sollen eine Waffe getragen haben, so die Polizei. Nun sind sie auf der Flucht, die Fahndung läuft.

Wegen der laufenden Ermittlungen hält sich die Polizei aus taktischen Gründen mit Details zurück. Fest steht: Die Täter sind noch verschwunden. Mehrere Beamte sind vor Ort im Einsatz, sichern Spuren und befragen mögliche Zeugen. Ob Beute gemacht und Menschen verletzt wurden, oder wie die Täter aussehen – all das ist bislang unklar.

Raubüberfall auf Juwelier: Zeugen schildern tumultartige Szenen

Zeugen des Überfalls sollen tumultartige Szenen auf Video festgehalten und in den sozialen Medien verbreitet haben, wie ein Reporter vor Ort berichtet. In dem Video sind demnach eine Auseinandersetzung von eingreifenden Passanten und den mutmaßlichen Tätern zu sehen. Das Klirren einer berstenden Glasscheibe ist zu hören.

Dem Reporter zufolge soll ein Täter einen großen Sack mit der Beute verloren haben, ein weiterer Täter soll am Boden festgehalten worden sein. Einer der Täter soll zurückgelaufen sein, sich den Sack mit der Beute geschnappt haben und zu einem Pkw gerannt sein. Ein Zeuge soll mit einer Holzlatte auf den davonrasenden Wagen eingeschlagen und die Latte danach dem Auto hinterhergeworfen haben.