Der Zoll stellt auf einem Rastplatz rund 54 Kilogramm Khat sicher. Die frischen Blätter der Pflanze enthalten berauschende Wirkstoffe und unterliegen in Deutschland dem Betäubungsmittelrecht.

Das Hauptzollamt Kiel ermittelt gegen den 25-Jährigen nach einem Dorgenfund auf einem Parkplatz der A7. (Symbolbild) picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, peter wuest

Der Zoll hat auf einem Rastplatz an der Autobahn 7 in Schleswig-Holstein rund 54 Kilogramm der Droge Khat sichergestellt. Gegen den 25 Jahre alten Autofahrer wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, wie das Hauptzollamt Kiel mitteilte.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den Wagen in der Nacht zum 25. Juli auf dem Rastplatz Brokenlande. Der Mann gab den Angaben zufolge an, von Offenbach nach Dänemark unterwegs zu sein und keine verbotenen Waren mitzuführen.

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte im Kofferraum zwei Reisekoffer mit frischem Khat, das zusammen mit Kühlakkus transportiert wurde. Khat ist eine vor allem in Ostafrika und auf der Arabischen Halbinsel verbreitete Pflanze. Ihre frischen Blätter enthalten die berauschenden Wirkstoffe Cathinon und Cathin, die in Deutschland dem Betäubungsmittelrecht unterliegen. Khat wird häufig gekühlt transportiert, da die Wirkstoffe sonst schnell an Wirkung verlieren. Das Bruttogewicht der sichergestellten Pflanzen betrug nach Angaben des Zolls rund 54 Kilogramm.

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Der Fahrer erklärte den Ermittlern, die Koffer von einem Bekannten in Offenbach erhalten zu haben. Er habe sie nach Dänemark bringen sollen. Die Drogen wurden sichergestellt und inzwischen vernichtet. Die weiteren Ermittlungen führt das Hauptzollamt Kiel im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kiel. (dpa/mp)