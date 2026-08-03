Mit Bannern und Holzkonstruktionen blockieren Aktivisten die Werften eines großen Rüstungskonzerns im Norden. Warum sie gerade hier demonstrieren und wie die Polizei die Lage einschätzt.

In Kiel blockieren Klima- und Anti-Militarisierungs-Aktivisten seit dem Morgen die Zufahrten des Rüstungskonzerns TKMS in Kiel. Sie protestieren gegen Rüstungsexporte und zunehmende Militarisierung.

Seit den frühen Morgenstunden kommt es am Werftgelände von TKMS und German Naval Yards zu erheblichen Einschränkungen. Aktivisten der Gruppierung „Turbo-Klima-Marine-Sabotage“ (T-K-M-S) blockieren seit etwa 4.30 Uhr die Zufahrten des Rüstungskonzerns, geben sie in einer Mitteilung bekannt.

Protest: Aktivisten ketten sich an

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Die Polizei Kiel bestätigt den Protest. Beamte sind vor Ort im Einsatz. Auf Nachfrage heißt es, die Versammlung sei bisher friedlich. Wie lange die Blockade andauern wird, ist noch unklar.

Die Demonstranten errichteten auf den Zufahrtsstraßen hölzerne Dreibeinkonstruktionen (sogenannte Tripods) sowie weitere Hindernisse, an die sich mehrere Personen anketteten. Mitarbeiter wurden beim Versuch, das Werksgelände zu betreten, mit Flugblättern konfrontiert, auf denen die Gruppierung ihre Beweggründe darlegt. Die Protestaktion richtet sich nach Angaben der Initiative gegen die internationale Rüstungsexportpraxis von TKMS.

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Die Aktivisten werfen TKMS vor, durch Belieferungen an Staaten wie Indien, Singapur, die Türkei oder Israel zur Aufrüstung und zu Konflikten in Krisenregionen beizutragen. „Die deutsche Rüstungsindustrie verdient viel Geld damit, dass sie Nationalismus, Völkermord und imperialistische Bestrebungen unterstützt“, sagt Aktivistin Olivia Weide vor Ort. Neben den Exporten prangern die Demonstranten auch die zunehmende Militarisierung im Inland an. (Dieser Artikel erschien zuerst auf shz.de)