13-Jähriger nach Messerattacke in Lebensgefahr: Zwei Teenager (18 und 19) vor Gericht

Schockierende Gewalt in einer Kieler Jugendunterkunft: Dort wurde im Januar ein 13-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher attackiert und lebensgefährlich verletzt. Zwei junge Männer (18 und 19) müssen sich nun vor Gericht verantworten.

Die Kieler Staatsanwaltschaft wirft ihnen versuchten Totschlag vor. Am Abend des 19. Januar 2025 sollen sie zusammen mit weiteren gesondert Verfolgten den Jungen gegen 19 Uhr unter einem Vorwand aus seiner Wohngruppe im Stadtteil Hassee gelockt und kurz darauf brutal überfallen haben. Tatort war der Schulhof der „Christlichen Schule Kiel“.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass mehrere Jugendliche den 13-Jährigen schlugen und traten. Wie die SHZ damals berichtete, soll er solange verprügelt worden sein, bis er bewusstlos am Boden lag. Unfassbar: Einer der Angreifer soll dann mit einem Messer zugestochen und den Herzbeutel verletzt haben. Das Opfer musste noch am Tatort durch Polizei- und Rettungskräfte reanimiert und später stundenlang notoperiert werden. Der Teenager überlebte nur knapp.

Laut Ermittlungen soll es zuvor einen Streit gegeben haben – entweder mit einem der Verdächtigen oder mit dessen Freundin. Schon vor der Tat soll die Mutter des Opfers Drohanrufe erhalten haben. Einer der Anrufer drohte konkret mit Gewalt.

Versuchter Totschlag in Kiel – Prozess gegen junge Täter beginnt

Die Polizei nahm noch in der Tatnacht sieben Verdächtige im Alter zwischen 14 und 22 Jahren fest. Fünf von ihnen wurden gegen Auflagen wieder freigelassen. Zwei Teenager (18 und 19) sitzen seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft.

Unklar ist, wer das Messer tatsächlich führte: Zwar geben die Jugendlichen an, am Tatort gewesen zu sein – doch sie schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Auch das Opfer konnte bislang keine klare Aussage machen. Der 13-Jährige erinnert sich nur an die Schläge und Tritte – und an das Geräusch eines Messers.

Ab Mittwoch wird den beiden Tatverdächtigen vor dem Kieler Landgericht der Prozess gemacht. Das Gericht hat insgesamt zwölf Prozesstage angesetzt. Das Urteil soll demnach Mitte November fallen.