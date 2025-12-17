13-Jährigem Messer in Brust gerammt: Jetzt steht das Urteil fest

Nach einem Messerangriff auf einen 13-Jährigen hat das Landgericht Kiel zwei junge Männer zu mehrjährigen Jugendstrafen verurteilt.

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung an einem Schüler hat das Landgericht Kiel zwei junge Männer zu Jugendstrafen verurteilt. Die Kammer verurteilte den einen der beiden 19-jährigen Angeklagten bereits am Dienstag zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren, wie ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage mitteilte.

Urteil wegen versuchten Totschlags

Der zweite erhielt eine Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Den Ersten sprach die Kammer des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung schuldig, den Zweiten nur wegen gefährlicher Körperverletzung. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Die Anklage hatte den Heranwachsenden vorgeworfen, am Abend des 19. Januar 2025 den zum Tatzeitpunkt 13-Jährigen auf dem Gelände einer Schule geschlagen und getreten zu haben. Der erste Angeklagte habe dem Jungen einen Messerstich in die Brust versetzt. Rettungskräfte hatten Mühe, das Leben des Opfers zu retten. (dpa/mp)