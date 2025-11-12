Kette von Unfällen auf der A19 – hoher Schaden

Acht Menschen sind bei mehreren Unfällen innerhalb weniger Stunden auf der A19 bei Leizen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verletzt worden. Die zwischenzeitliche Sperrung der Autobahn ist inzwischen aufgehoben, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Zunächst sei ein Autofahrer wegen eines Sekundenschlafs rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Verletzt wurde laut Polizei bei dem Unfall am Dienstagabend niemand.

Wenige Stunden später sei ein Autofahrer in einen Sicherungsanhänger gefahren, der wegen der Bergungsarbeiten des ersten Unfalls auf der Autobahn stand. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Er habe unter Alkoholeinfluss gestanden.

Das könnte Sie auch interessieren: Statt Kleingärten: Hier entstehen 150 neue Wohnungen

Kurz vor Mitternacht sei es dann am Ende des entstandenen Staus zu dem größten Unfall gekommen. Durch den Sekundenschlaf eines Fahrers seien drei Lastwagen und zwei Autos kollidiert. Dabei seien sieben Personen leicht verletzt worden.

Die Bilanz des Abends waren acht Verletzte und ein Sachschaden von insgesamt 380.000 Euro. (dpa)