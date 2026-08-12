Absolute Ruhe, ungestörte Zweisamkeit und alles an der Küste? Adults-Only-Hotels heißen Urlaub ohne Kindergeschrei am Büfett. Viele Rückzugsorte gibt's im Norden.

Einige Hotel-Betreibende im Norden haben sich auf Adults-Only-Konzepte spezialisiert. Es entstehen erholsame Rückzugsorte für Erwachsene (Symbolbild). picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Wenn der Alltag stressig ist, wächst bei vielen der Wunsch nach einer ungestörten Auszeit. Einige Hotelbetreiber haben sich auf das Adults-Only-Konzept spezialisiert und richten ihre Angebote gezielt an Erwachsene, die dem Trubel entfliehen möchten. Ob romantischer Kurztrip, Wellnessurlaub oder Tour durch die Natur Norddeutschlands: Unsere Redaktion hat die kinderfreien Hotels in Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und dem südlichen Teil Dänemarks zusammengestellt.

Sylt

I Love Sylt Hotel (Westerland): Das Boutique-Hotel „I Love Sylt“ liegt in der Elisabethstraße, etwa 300 Meter vom Strand entfernt. Die Unterkunft verfügt über 24 Zimmer, ein Restaurant und einen Wellnessbereich mit Innenpool und Sauna. Das Adults-Only-Konzept gilt mit einer Mindestaltersgrenze von 16 Jahren im gesamten Haus.

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Amrum

Frühstückshotel Amrum Seemannsbraut (Wittdün): Das Frühstückshotel Seemannsbraut befindet sich rund 50 Meter vom Strand entfernt. Das Hotel umfasst 13 Zimmer und Suiten, eine Dachterrasse sowie einen Saunabereich. Als reines Erwachsenenhotel gewährt das Haus Gästen ab 18 Jahren Zutritt.

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Husum und St. Peter-Ording

Lundenbergsand Nordsee Hideaway und Spa (Simonsberg): Das Hotel Lundenbergsand steht direkt am Deich in Simonsberg nahe Husum. Die Unterkunft bietet 25 Zimmer, Suiten und eine Villa. Zum Haus gehört der Wellnessbereich „Watt’n Spa“ mit Panorama-Sauna und Außenpool. Das Hotel nimmt ausschließlich Gäste ab 18 Jahren auf.

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Hotel Villa Sonneneck (SPO): Das Hotel Villa Sonneneck liegt an der Strandpromenade im Nordseeheilbad St. Peter-Ording. Die Unterkunft bietet Einzel- und Doppelzimmer sowie eine Dachterrasse. Die Mindestaltersgrenze liegt hier bei zwölf Jahren, wodurch Kleinkinder ausgeschlossen sind, ältere Jugendliche aber anreisen können.

In St. Peter-Ording gibt es mehrere Only-Aldult-Angebote (Symbolbild). picture alliance / Stephan Goerlich | Stephan Goerlich

Hotel Kleine Auszeit (SPO): Das Hotel verteilt sich auf zwei Gebäude, ebenfalls in St. Peter-Ording. Die Zimmer bieten eine Getränkestation, zudem gibt es einen Garten mit Strandkörben. Als reines Erwachsenenhotel ist die Unterkunft exklusiv für Personen ab 18 Jahren buchbar.

Hotel Das kleine Glück (SPO): Das Hotel in St. Peter-Ording bietet Einzelzimmer, Doppelzimmer sowie Junior-Suiten. Alle Einheiten verfügen über einen Sitzbereich und eine Teestation. Das Hotel richtet sich ausschließlich an volljährige Gäste ab 18 Jahren.

Südliches Dänemark

Ærø Hotel (Marstal auf Ærø): Das Ærø Hotel befindet sich im dänischen Ort Marstal auf der Insel Ærø im Südfünischen Inselmeer, auch Dänische Südsee genannt. Die Anlage umfasst 100 Zimmer und ein Restaurant mit dänischer Küche. Das Haus wird als Adults-Only-Hotel geführt und nimmt Reservierungen erst ab einem Alter von 18 Jahren an.

Flensburg

Petuh Boutiquehotel (Flensburg): Das Boutiquehotel liegt nahe dem Flensburger Hafen in einer denkmalgeschützten ehemaligen Ziegelei. Das Haus bietet 20 Zimmer und eine Gastküche. Sämtliche Räumlichkeiten stehen nach dem Adults-Only-Prinzip ausschließlich Gästen ab 18 Jahren zur Verfügung.

Das James Hotel in Flensburg ist kein kinderfreies Hotel, bietet aber dennoch Adults-Only-Bereiche. Archivfoto: Sebastian Iwersen

Das James Hotel (Flensburg): Das James im Flensburger Hafenviertel Sonwik ist kein Adults-Only-Hotel; die Saunawelt mit Rooftop-Pool ist jedoch erst ab 12 Jahren zugelassen und bietet somit eine Adults-Only-Zone. Das Haus verfügt über 81 Zimmer und Suiten.

Die Auswahl an Hotels in Nordfriesland, Flensburg und dem südlichen Dänemark zeigt, dass das Adults-Only-Konzept je nach Unterkunft unterschiedlich interpretiert wird. Während reine Erwachsenenhotels mit einer Altersgrenze ab 18 Jahren eine durchgängig kinderfreie Umgebung gewährleisten, bieten Häuser mit Mindestaltern ab 12 oder 16 Jahren sowie Hotels mit separaten Erwachsenenbereichen flexible Alternativen.

Welches Modell sich am besten eignet, hängt von den individuellen Prioritäten ab: ob eine vollständige Auszeit ohne Kinder in allen Hotelbereichen gewünscht ist oder die gezielte Rückzugsmöglichkeit in ruhigen Wellnessbereichen als Ruhe-Booster ausreicht. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de).