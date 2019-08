Keim-Alarm in der Ostsee: Erster Todesfall – wer besonders gefährdet ist

Die immer heißeren Sommer bringen uns herrliches Badewetter. Aber leider befinden sich im Schlepptau auch viele Krankheits-Erreger, die das warme Wasser der Ostsee lieben und sich dort explosionsartig vermehren. In Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt eine ältere Frau an einer Infektion mit Vibrionen gestorben. Sie hatte sich beim Baden in der warmen Ostsee infiziert. Das zuständige Landesamt für Gesundheit will keine Badeverbote verhängen. „Das wäre übertrieben. Dann müssten wir die ganze Ostsee sperren.“

Die verstorbene Frau soll chronisch krank gewesen sein und so ein geschwächtes Immunsystem gehabt haben. Mehr wollte das Landesamt mit Hinweis auf den Datenschutz nicht preisgeben.



Ostsee: Erster Vibrionen-Todesfall in diesem Jahr

Es ist der erste Todesfall nach Vibrionen in diesem Jahr. Aber es gibt derzeit noch fünf weitere infizierte Personen, die in Behandlung sind. Mittlerweile wurden an sieben Messstellen Proben genommen und in allen fanden sich die Vibrionen. „Sie sind jetzt überall“, sagt Heiko Will, 1. Direktor des Landesamtes für Gesundheit.

Auf den Badegewässerkarten sind Vibrionen allerdings nicht kenntlich gemacht. Wer sich informieren möchte, steht auf dem Schlauch. Das Gesundheitsamt bemüht sich offenbar, keine Panik zu erzeugen und betont, dass nur immungeschwächte Personen und chronisch Kranke gefährdet sind. Gesunde Personen hätten nichts Schwerwiegendes zu befürchten.

Das passiert bei einer Infektion mit Vibrionen

Die Keime dringen durch Wunden in den Körper ein, auch schon bei oberflächlichen Verletzungen. Sie können Übelkeit, Schüttelfrost, Fieber und Erbrechen verursachen. Wenn der Patient schnell zum Arzt geht, kann in der Regel mit Antibiotika geholfen werden.

Zur Risikogruppe gehören allerdings recht viele Menschen: Personen mit chronischen Grundleiden (z. B. Lebererkrankungen, Alkoholabhängigkeit, Diabetes mellitus), mit bestehender Immunschwäche (z. B. nach Transplantationen oder bei HIV-Infektion) sowie Personen höheren Alters. Heiko Will: „Wenn ein älterer Mann Mitte 70 sich heute geschnitten hat, dann würde ich ihm davon abraten, jetzt im Salzwasser zu baden.“

Ostsee: Schon 2018 Infektionen mit Vibrionen

Im vergangenen Super-Sommer 2018 gab es auch schon ein Problem mit Vibrionen an der Ostsee. Die Bilanz am Ende des Sommers: drei Tote und 18 Infizierte. Erstaunlich bis empörend: Auf der Seite des Landesamtes für Gesundheit gibt es bis heute nur einen Artikel zu den Vibrionen-Vorfällen. Er stammt aus dem Sommer 2018, wurde gerade aktualisiert und trotzdem verkündet er nur, dass die Wasserqualität super ist und verschweigt zwei der Todesfälle aus dem vergangenen Jahr und auch den aktuellen!

Offenbar ist die Sorge zu groß, dass es zu massiven Einbußen im Tourismus kommt, wenn mehr gewarnt wird. „Vom Wasser gehen immer Gefahren aus“, so Hecht. Man habe jedes Jahr 50 Badetote bei Schwimmunfällen. Da seien die Vibronen-Fälle deutlich geringer. „Ein Badeverbot wäre daher unangemessen“, denn das träfe die gesamten Ostseestrände. „Und zwar bis zum Ende der Saison.“

Vibrionen befinden sich vor allem im Meeresboden

Vibrionen sind salzliebende Bakterien, die in Oberflächen- und Küstengewässern leben. Sie befinden sich dort vor allem im Boden. Zu einem Problem werden sie erst bei warmen Temperaturen, wenn etwa die Ostsee wärmer als 20 Grad wird. Denn dann vermehren sie sich stark.



Laut Robert-Koch-Institut sind Vibrionen der Haupterreger für Durchfallerkrankungen weltweit. Und durch den Klimawandel und den Handel mit Meeresfrüchten gibt es auch bei uns immer häufiger Probleme mit diesen Bakterien. Man kann sich nämlich auch über Meeresfrüchte infizieren.

In den vergangenen 16 Jahren habe das Gesundheitsamt in Mecklenburg-Vorpommern 52 Fälle von Vibrionen-Erkrankungen registriert. Acht davon seien tödlich verlaufen. Die Zahl der Badegäste schätze er für den selben Zeitraum auf 60 bis 80 Millionen