Brennender Thermomix setzt Küche in Dulsberg in Brand – ein Verletzter

Feuerwehrleute im Einsatz (Symbolfoto). Foto: RUEGA

  • Neumünster

Katzen beißen Feuerwehrleute – Krankenhaus

Zwei Einsatzkräfte werden bei einem Wohnungsbrand verletzt. Allerdings nicht vom Feuer. Fast zeitgleich kommt es in einer Pflegeeinrichtung zu einem Brand.

Zwei Katzen haben Feuerwehrleute in Neumünster so heftig gebissen, dass diese ins Krankenhaus mussten. Die Einsatzkräfte hatten die beiden Tiere bei einem Wohnungsbrand aus einer Nachbarwohnung gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Laut einem Sprecher bissen die Katzen die Helfer mehrfach durch die Handschuhe.

Das Feuer war am Nachmittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien bereits Flammen aus dem zweiten Obergeschoss geschlagen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste das Gebäude komplett geräumt werden, so ein Sprecher. 

Ein Ausbreiten der Flammen konnte verhindert werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, eine Brandstiftung sei nicht auszuschließen.

Weiterer Einsatz in Pflegeeinrichtung

Fast zeitgleich rückten Einsatzkräfte den Angaben zufolge zu einer Pflegeeinrichtung im Stadtteil Stör aus, wo ein Sauerstoffgerät in Brand geraten war. Die Trägerin des Geräts und eine Pflegekraft seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Sieben weitere Menschen wurden vorsorglich betreut.

Wegen der beiden parallelen Einsätze war ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen im Einsatz. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

