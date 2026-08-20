Ihr Paarungsverhalten macht sie berühmt und berüchtigt. Doch die Gottesanbeterin ist auch aus anderen Gründen ein faszinierendes Insekt.

Eine Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa) in einem Garten im brandenburgischen Sieversdorf (Archivbild). Patrick Pleul/dpa

Heuschrecken, Fliegen – und manchmal sogar die eigenen männlichen Artgenossen: Die Europäische Gottesanbeterin ist eine außergewöhnliche Jägerin. Das wärmeliebende Insekt mit dem lateinischen Namen Mantis religiosa breitet sich inzwischen immer weiter im Norden Deutschlands aus.

Jüngst wurde eine Gottesanbeterin im Wolfsburger Ortsteil Wendschott fotografiert. Das teilte Michael Kühn von der Naturschutzorganisation Nabu in Wolfsburg mit. Zuvor hatte die „Braunschweiger Zeitung“ über den Fund berichtet.

Gottesanbeterin in Wolfsburg: Hohe Temperaturen helfen bei der Ausbreitung

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„Die extrem hohen Temperaturen in Deutschland und auch in Wolfsburg begünstigen die Ausbreitung dieser sehr interessanten Fangschrecke“, sagte Kühn. Eigentlich lebt die Gottesanbeterin in warmen Regionen Europas, etwa in Frankreich, Spanien und Italien.

Kaum ein Insekt fasziniere die Menschen so wie die Gottesanbeterin, erklärte Kühn. „Mit ihren zum ‚Gebet‘ gefalteten, dornenbestückten Fangarmen und dem dreieckigen Kopf ist sie eine Besonderheit in der Insektenwelt.“

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Seit einiger Zeit wird die Art häufiger in Deutschland beobachtet. Auch in Berlin ist sie mittlerweile anzutreffen.

Gottesanbeterin in Wolfsburg: Auch in Berlin ist die Art angekommen

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„Heute kann man in ganz Berlin auf Brachen, Schuttflächen oder an sonnigen Wegrändern mit etwas Glück diesem faszinierenden Insekt begegnen“, teilte Janina Klug, Artenschutzreferentin beim Nabu Berlin, Anfang August mit.

Nach Angaben des Nabu begünstigt der Klimawandel die rasche Ausbreitung der Gottesanbeterin. Deshalb werden die Tiere zunehmend auch in Niedersachsen erwartet.

Eine Europäische Gottesanbeterin in Falkenhagen, Brandenburg (Archivbild). Patrick Pleul/dpa

Das sei zwar spannend, der Grund dafür aber alarmierend, sagte Kühn. „Ohne den immer schneller werdenden Klimawandel würde diese Art niemals ihren Lebensraum so weit nach Norden ausbreiten können.“

Er ergänzte: „Die Natur und ihre Lebewesen verändern sich in einer Geschwindigkeit, die vor einigen Jahren noch nicht vorstellbar war.“

Gottesanbeterin in Wolfsburg: Weibchen fressen manchmal die Männchen

Berühmt und berüchtigt ist die Gottesanbeterin auch für ihr Paarungsverhalten. Nach Angaben des Nabu stirbt rund ein Drittel der Männchen unmittelbar nach der Paarung, weil das Weibchen das kleinere Männchen frisst.

Weibliche Gottesanbeterinnen werden bis zu acht Zentimeter groß. Männchen erreichen eine Länge von bis zu sechs Zentimetern.

Durch ihre meist grüne oder braune Färbung sind die Tiere gut getarnt. Das hilft ihnen bei der Jagd auf Insekten wie Heuschrecken und Fliegen.

Gottesanbeterin in Wolfsburg: Fangschlag dauert nur Millisekunden

Eine Gottesanbeterin kann stundenlang unbemerkt ruhen und sich anschließend im Zeitlupentempo an ihre Beute anschleichen. Für den tödlichen Zugriff ist sie nach Angaben des Nabu perfekt ausgerüstet.

„Ihre kräftigen Fangarme sind mit zahlreichen Dornen bestückt und können sich rasend schnell bewegen. Einmal in den Fangarmen gibt es für die Beute kein Zurück mehr“, schreibt die Naturschutzorganisation.

Der Fangschlag dauert demnach nur 50 bis 60 Millisekunden. Damit ist er etwa sechsmal schneller als ein Lidschlag des menschlichen Auges. Für Menschen ist die Gottesanbeterin ungefährlich. (dpa/mp)