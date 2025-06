Junger Seehund sorgt für Feuerwehreinsatz auf Deichpromenade

Die Feuerwehr hat einen jungen Seehund auf der Deichpromenade in Bremerhaven gerettet. Beim Weg in Richtung Meer habe sich das Tier vermutlich verirrt, teilte die Feuerwehr mit. Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe entdeckten es am Morgen auf dem Deich und alarmierten die Feuerwehr.

Mit einer speziellen Transportbox sammelten die Einsatzkräfte den Seehund ein, um ihn später einem Mitarbeiter der Seehundstation Norddeich zu übergeben. Verletzt schien er den Angaben nach nicht.

Sollte man einen vermeintlich hilflosen Seehund am Strand finden, solle man stets Abstand halten und die zuständige Seehundstation oder den Naturschutzdienst informieren, teilte die Feuerwehr mit. Oft würden die Tiere aber auch nur hilflos wirken, ohne es tatsächlich zu sein. Häufig würden sie nur kurz alleingelassen, etwa wenn das Muttertier jagen geht. (dpa/mp)