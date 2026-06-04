Junge Radfahrerin stirbt nach Unfall mit Lkw

In Varel wird eine Fahrradfahrerin von einem Lkw erfasst. Sie stirbt noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang des Geschehens.

Eine 22 Jahre alte Frau ist bei einem Fahrradunfall in Varel (Landkreis Friesland) ums Leben gekommen. Die Frau wurde am Donnerstagmorgen von einem Lkw erfasst und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilt.

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Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Während der polizeilichen Maßnahmen bleibt der Bereich um die Unfallstelle gesperrt. (dpa/mp)