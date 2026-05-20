Jugendlicher (17) tot in Wohnung entdeckt: Verbindung zu Überfall auf 15-Jährigen?

Der Tod eines Jugendlichen in Rostock, der mutmaßlich an einer Drogen-Überdosis starb, schockt die Hansestadt und sorgt für Entsetzen.

Ein 17-Jähriger wurde am Montagmorgen in einer Wohnung im Stadtteil Evershagen leblos aufgefunden. Die Polizei machte den unnatürlichen Todesfall zunächst nicht öffentlich. Erst auf Nachfrage der Fotoagentur „Blaulichtreporter Rostock“ bestätigten die Beamten den grausamen Fund.

Der Fall des toten Jugendlichen könnte in Zusammenhang mit einem Raubüberfall auf einen 15-Jährigen vom Montagabend stehen. Zu allen Hintergründen in diesem Fall machte die Polizei keine Angaben.

Polizei findet leblosen Jugendlichen in Rostocker Wohnung

Fakt ist, dass es am Montagmorgen gegen 8 Uhr in einer Wohnung an der Henrik-Ibsen-Straße zu einem Rettungseinsatz kam, bei dem auch die Polizei hinzugerufen wurde. Dies bestätigte Sophie Pawelke, Pressesprecherin des Präsidiums Rostock, auf Nachfrage: „Hintergrund war eine leblose, männliche Person im Alter von 17 Jahren.“

Nun haben die Beamten ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um herauszufinden, wie der junge Mann ums Leben kam. Unter anderem müssen in diesen Ermittlungen auch toxische Gutachten erstellt werden. Aus Polizeikreisen war zu erfahren, dass der 17-Jährige mutmaßlich an einer Überdosis Drogen gestorben sein soll. Die Polizei berief sich auf „laufende Ermittlungen“ und teilte keine weiteren Einzelheiten mit.

15-Jähriger könnte im Zusammenhang mit dem Tod stehen

Ein 15-Jähriger könnte im Zusammenhang mit dem Tod des 17-Jährigen stehen. Mit diesem Wissen soll eine größere bewaffnete Personengruppe den 15-Jährigen aufgesucht und in einen Linienbus gedrängt haben. Da die Beamten am Montagabend zunächst von einer Entführung beziehungsweise Geiselnahme ausgingen, stoppten sie den Bus auf der Schmarler Hundsburgallee – mit gezogenen Maschinenpistolen und Schutzausrüstung.

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Insgesamt elf Beteiligte an der Tat, die sich in einer offiziellen Polizeimitteilung später nicht mehr als Freiheitsberaubung herausgestellt hat, wurden erkennungsdienstlich behandelt. Auch zwei Tage nach dem Vorfall steht noch immer nicht fest, wer als Tatverdächtiger in diesem Verfahren geführt wird.

Auf Nachfrage bei der Polizei wollte man Zusammenhänge zwischen dem Überfall und dem Tod des 17-Jährigen weder bestätigen noch ausschließen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.