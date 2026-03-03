Jugendliche krachen mit Kraftrad in Bushaltestelle – 15-Jährige schwer verletzt

Nach einem Auffahrunfall prallt ein Leichtkraftrad in eine Bushaltestelle. Der 16-jährige Fahrer wird dabei leicht verletzt, seine 15-jährige Beifahrerin schwer.

In Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind bei einem Unfall zwei Jugendliche verletzt worden, eine von ihnen schwer. Zwei Leichtkrafträder sind am Montagabend hintereinander neben einem Auto gefahren, als dieses blinkte und einen Fahrstreifenwechsel andeutete, wie die Polizei mitteilte.

Unfall in Demmin: 15-Jährige schwer verletzt

Aus Sorge übersehen zu werden, bremste der vorausfahrende 17-Jährige sein Leichtkraftrad ab. Dies bemerkte der ihm folgende 16-Jährige zu spät und es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Räder von der Fahrbahn abkamen.

Die Maschine des 16-Jährigen krachte infolgedessen in eine Bushaltestelle, er verletzte sich dabei leicht. Seine 15-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. (dpa/mp)