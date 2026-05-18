Ivona (29): Ich bereue es, eine Mutter zu sein
„Ich würde mich nicht noch mal für Kinder entscheiden.“ Das sagt Ivona Noetzel. Die 29-Jährige hat Mutterschaft im Vorfeld romantisiert – und bereut sie heute immer wieder. Ein Besuch bei ihr zu Hause.
„Ich würde mich nicht noch mal für Kinder entscheiden.“ Das sagt Ivona Noetzel. Die 29-Jährige hat Mutterschaft im Vorfeld romantisiert – und bereut sie heute immer wieder. Ein Besuch bei ihr zu Hause.
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