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„Meine Bedürfnisse sind ciao“, sagt Ivona Noetzel über das Muttersein.

„Meine Bedürfnisse sind ciao“, sagt Ivona Noetzel über das Muttersein. Foto: Carlotta Vorbrüggen

  • Mönchengladbach

paidIvona (29): Ich bereue es, eine Mutter zu sein

„Ich würde mich nicht noch mal für Kinder entscheiden.“ Das sagt Ivona Noetzel. Die 29-Jährige hat Mutterschaft im Vorfeld romantisiert – und bereut sie heute immer wieder. Ein Besuch bei ihr zu Hause.


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