Irrsinns-Aktion: Mann lässt sich von ICE überrollen – Fahndung!

Schock-Moment am Bahnhof Lüneburg: Ein Unbekannter hat sich am Sonntagnachmittag vor einen einfahrenden ICE ins Gleis gelegt – und sich vom Zug überrollen lassen. Danach stand der Mann wieder auf, griff seine Sachen und flüchtete unerkannt.

Laut Bundespolizei geschah die schockierende Szene um kurz vor 17 Uhr an Gleis 2. Nach ersten Erkenntnissen sprang der Mann kurz vor dem herannahenden ICE ins Gleisbett und legte sich parallel zu den Schienen ins Gleis. Der Zug fuhr mit etwa 45 km/h in den Bahnhof, der Lokführer leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Verhindern konnte er den Vorfall trotzdem nicht, der Mann wurde überrollt.

Bahnhof Lüneburg gesperrt

Die rund 200 Fahrgäste blieben unverletzt, der Lokführer stand allerdings unter Schock und musste abgelöst werden. Der Bahnhof Lüneburg wurde für etwa 15 Minuten gesperrt. Folge: Zwölf Züge mit insgesamt 198 Verspätungsminuten, zwei weitere wurden komplett umgeleitet.

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Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen unter Tel. (0421) 16299-7777 oder per E-Mail über bpoli.bremen@polizei.bund.de. (km)