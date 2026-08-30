In der Nähe von Hamburg: Kleinstadt begeistert mit besonderer Attraktion

In Uelzen erzählt ein Wasserspiel Geschichten aus seiner Perspektive. Wer sich hinsetzt und verweilt, wird mit einer Story belohnt. Das Konzept zur Innenstadtbelebung geht auf.

Alexander Hass vom Stadtmarketing steht am Flüsterbrunnen auf dem Schnellenmarkt in Uelzen. Philipp Schulze/dpa

Der Hundertwasserbahnhof beschert Uelzen bereits eine deutschlandweite Bekanntheit. Jetzt ist die Kleinstadt um eine neue Attraktion reicher: einen Flüsterbrunnen! Was hat es damit auf sich?

Der Brunnen an sich ist nicht neu. Es handelt sich um ein 1980 errichtetes Kunstwerk des Bildhauers Georg Münchbach. Neu ist, das der Brunnen kurze Geschichten aus seiner eigenen Perspektive erzählt.

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Neue Attraktion in Uelzen: Flüsterbrunnen erzählt Geschichten vom Wasser

Wenn man sich auf eine sogenannte Flüsterbank setzt, werden die Geschichten abgespielt. Eine Lichtschranke registriert die Besucher, der Brunnen versiegt zur gleichen Zeit. Eine Story nach der anderen kommt vom Band. „Es ist eine tolle Art, Menschen hierherzuziehen, dann zu verweilen“, sagt Alexander Hass, Betriebsleiter des Stadtmarketings.

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„Wir haben beobachtet, dass die Menschen, die hier sitzen, lächeln. Das wollen wir erreichen.“ Am Abend wechselt die Klanginstallation in einen Nachtmodus und gibt die Geschichten per Bluetooth für den eigenen Kopfhörer oder das Smartphone frei.

Laut Statistik wurde die Installation seit ihrer Inbetriebnahme Ende April bereits einige Tausend Mal ausgelöst. Damit belebe man den Bereich in der Innenstadt am Schnellenmarkt. „Das Rezept ist aufgegangen“, meint der Tourismusfachmann.

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Uelzen will das Quartier zum Kunst- und Kulturort machen

„Der Brunnen stärkt das Schnellenmarkt-Quartier als Aufenthaltsort und setzt einen neuen Impuls für die Innenstadt“, meint auch Bürgermeister Jürgen Markwardt (parteilos). Die Stadt will das Quartier zu einem Kunst- und Kulturort gestalten.

In den vergangenen Jahren wurden Gastronomiebetriebe angesiedelt, Leerstände reduziert und neue kulturelle Angebote geschaffen. Das Projekt ist Bestandteil des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. (mp/dpa)