Im Zug nach Hamburg: Schaffner bei Ticketkontrolle mit Messer bedroht

Schock im ICE: Ein 35-Jähriger zückt plötzlich ein Messer, nachdem er beim Schwarzfahren erwischt wird. Wie Polizei und Zugbegleiter reagierten.

Ein Reisender ohne Fahrschein soll in einem ICE auf der Strecke von München nach Hamburg einen Zugbegleiter mit einem Messer bedroht haben. Bundespolizisten nahmen den 35-Jährigen am Montagabend beim Halt des Zuges im Hauptbahnhof Hannover fest, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der Mann habe bei einer Fahrscheinkontrolle kein Ticket vorzeigen können und sei auch nicht im Besitz eines Ausweises gewesen. Daraufhin habe der Zugbegleiter die Bundespolizei informiert. Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof habe der 35-Jährige ein Messer gezogen und den 51 Jahre alten Zugbegleiter damit bedroht.

Zugbegleiter brach seinen Dienst nach dem Vorfall ab

Die alarmierten Beamten trafen den Mann nach dem Halt des Zuges an und stellten das Messer sicher. Der Verdächtige wurde zur Dienststelle gebracht. Der Zugbegleiter brach seinen Dienst nach dem Vorfall ab.

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Gegen den 35-Jährigen werde nun unter anderem wegen Bedrohung, fahrlässiger Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen ermittelt, teilte die Bundespolizei mit. Zudem sei ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden, da im Hauptbahnhof Hannover ein Mitführverbot für Messer gilt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sei der Mann wieder entlassen worden. (dpa/mp)