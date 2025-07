Im Ostsee-Urlaub: Radfahrer kollidieren – Frau stirbt

Schrecklicher Unfall an der Ostsee: In der Wismarer Bucht (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind am Samstag zwei Radfahrer miteinander kollidiert. Dabei stürzte eine 60-Jährige so unglücklich, dass sie ihren Verletzungen erlag.

Laut Polizeiangaben hatte sie mit ihrem Mann zusammen an der Ostsee Urlaub gemacht. Das Paar stamme aus Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen). Am Samstag waren sie mit ihren Fahrrädern unterwegs. Nachdem ihr Mann eine größere Gruppe von Radfahrern überholt hatte, wollte die Frau dies auch tun, wie ein Polizeisprecher erklärte. „Beim Überholversuch in einer schwer einsehbaren Rechtskurve ist ihr ein Rennradfahrer entgegengekommen.“

Frau stirbt im Krankenhaus

Der 49-Jährige gab den Polizeibeamten später zu Protokoll, er habe gebremst und noch versucht, der Frau auszuweichen. Doch es nützte nichts – es kam zur Kollision.

Dabei erlitt die 60-Jährige ein schweres Schädelhirntrauma. Ihr Helm konnte den Sturz nicht entscheidend abfedern. Zudem zog sie sich Verletzungen an der Lunge zu. Sie musste reanimiert werden und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Lübeck gebracht, wo sie schließlich ihren Verletzungen erlag. Der 49-Jährige verletzte sich bei der Kollision nur leicht.

Die Straße, auf der sich der Unfall ereignete, blieb über Stunden gesperrt. Die Radfahrergruppe zeigte sich bestürzt. Polizisten befragten Zeugen, die den Unfall mitansehen mussten. Weitere Hinweise nehmen die Beamten unter der Tel. 03881 72 00 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Der Unfall passierte auf einem Radweg entlang der Wohlenberger Wiek. Das ist eine halbrunde Bucht im Südwestteil der Wismarer Bucht an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. (dg)