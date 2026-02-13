Lkw rutscht bei Glätte in den Gegenverkehr – Autofahrer stirbt

Ein schwerer Unfall hat am Freitagmorgen im Landkreis Rostock auf der B105 ein Todesopfer gefordert. Ein Autofahrer hatte keine Chance.

Bei einem schweren Unfall auf der B105 im Bereich der Ortsumgehung Kröpelin (Landkreis Rostock) ist ein Mann gestorben. Nach Polizeiangaben geriet gegen 5.30 Uhr der Sattelauflieger eines Lkws aufgrund der Straßenglätte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der 42 Jahre alte Fahrer des Autos in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr befreit werden müssen. Er sei noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die B105, die während der Rettungsarbeiten voll gesperrt war, sei inzwischen wieder befahrbar. (dpa)