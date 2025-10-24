Legendärer Club soll versteigert werden – doch es gibt Bedenken

Die Diskothek „Tucholsky“ in Kiel soll versteigert werden. Es liegt auch ein erstes Gebot vor. Doch die Gläubiger haben Bedenken.

Trotz eines vorliegenden Höchstgebots ist die Zwangsversteigerung der mehr als 50 Jahre alten Diskothek „Tucholsky“ in Kiel verschoben worden. Wie eine Sprecherin des Amtsgerichts der Landeshauptstadt mitteilte, legte der Geschäftsführer der Gläubiger Einspruch gegen den Zuschlag an ein Unternehmen aus Berlin ein. Er argumentierte, dass es sich bei der Meistbietenden um einen Strohmann der jetzigen Eigentümerin handele, die nicht in der Lage sei, die gebotene Zahlung zu leisten. Es wird laut der Sprecherin vermutet, dass die Versteigerung so torpediert werden soll.

Betrieb im „Tucholsky“ geht weiter

Am Donnerstag war der erste Tag der Zwangsversteigerung – nach dem Einspruch wurde sie aber um eine Woche verschoben. Der Gläubiger erhält so den Angaben nach die Gelegenheit, seine Einwände zu belegen. Er könne auch eine Einstellung des Verfahrens beantragen, hieß es. Dies würde bedeuten, dass erneut eine Versteigerung beantragt werden müsste.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Marmstorfer Siedlung: Zuhause von Familie Balat-Ercelik ist plötzlich illegal

Zuhause von Familie Balat-Ercelik ist plötzlich illegal Teure Bewachung: Warum beschützt die Polizei die leere Wohnung von Altkanzler Scholz?

Warum beschützt die Polizei die leere Wohnung von Altkanzler Scholz? Möblierter Neubau: Wie Käufer mit der Aussicht auf 40 Euro Miete pro Quadratmeter geködert werden

Wie Käufer mit der Aussicht auf 40 Euro Miete pro Quadratmeter geködert werden Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV-Profi Pherai über seine Rolle im Team, Experten-Rat an St. Pauli & 16-jähriges HSV-Talent

HSV-Profi Pherai über seine Rolle im Team, Experten-Rat an St. Pauli & 16-jähriges HSV-Talent 28 Seiten Plan7: Sound der Dropkick Murphys ist wieder wie früher & Drama über Bruce Springsteen

Die seit 1970 bestehende Diskothek „Tucholsky“ ist nach eigenen Angaben eine Institution in der Landeshauptstadt. Sie ist vor allem bei den Studierenden in Kiel beliebt und bezeichnet sich selbst auch als „Studententreff“.

Das könnte Sie auch interessieren: Neu in Hamburg: In diesem Döner-Laden sieht es aus wie im Drogenlabor

Trotz der Zwangsversteigerung geht der Betrieb in der Disco weiter. „Wir werden unsere Diskothek ganz normal weiterbetreiben. Wir sind sicher“, sagte der Betreiber dem „Flensburger Tageblatt“. Erst im Mai 2024 wurde das „Tucholsky“ nach der Corona-Pandemie wiedereröffnet. (dpa/mp)