Im Norden: Ehepaar im eigenen Haus überfallen und in den Keller gesperrt

Überfall in den eigenen vier Wänden: Im Kieler Stadtteil Pries-Friedrichsort ist ein Mann bei einem Überfall auf sein Zuhause verletzt worden. Er und seine Frau wurden in den Keller eingesperrt.

Die maskierten Täter drangen zwischen 18 und 19 Uhr in das Einfamilienhaus eines Ehepaars ein und forderten mutmaßlich unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Überfall in Kiel: Ehemann war zunächst allein zu Hause

Unterdessen war die Ehefrau mit dem Hund unterwegs, ihr Mann hatte sich allein zu Hause aufgehalten. Bei ihrer Rückkehr traf sie auf die beiden maskierten Täter. Diese sperrten die Eheleute am Mittwochabend in den Keller, wobei es zu einer Auseinandersetzung mit dem Ehemann kam, der mit einem Messer verletzt wurde.

Die Täter sind noch immer auf der Flucht. Aufgrund der laufenden Fahndung gab es zunächst keine Angaben zu den Hintergründen und der erbeuteten Geldsumme. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubs. Unter (0431 ) 160‑3333 können sich Zeugen melden, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Hecktstraße geben können. (dpa/mp)