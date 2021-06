Im Norden: 60-Jährige lässt Nichte (13) ans Steuer – und landet in Klinik

Schwerin –

Weil sie sich in der engen Parklücke nicht durch die Autotür quetschen konnte, hat eine 60 Jahre alte Frau in Schwerin ihre 13-jährige Nichte ans Steuer gelassen und ist daraufhin verletzt worden. Die Frau wurde am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge stand der Wagen der Tante so eng in einer Parklücke eines Parkhauses, dass sie selbst nicht ins Innere des Autos gelangte. Daraufhin forderte sie ihre Nichte auf, über die Beifahrertür einzusteigen und anschließend auszuparken.

Meck-Pomm: 60-Jährige lässt Nichte (13) ans Steuer – Krankenhaus

Die Schülerin hatte den Wagen jedoch nicht unter Kontrolle und klemmte ihre Tante beim Ausparkversuch zwischen ihrem und einem nebenstehenden Auto ein. Anschließend fuhr sie gegen ein weiteres Fahrzeug.

Das könnte Sie auch interessieren: Rentner will Spur wechseln und verursacht Massen-Crash

Die 60-Jährige musste ins Krankenhaus. Zudem wartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen Halterpflichten auf die ältere Frau. (dpa/maw)