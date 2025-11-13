Im Discounter: 500 Kilo Kokain in Bananenkisten entdeckt – auch in Hamburg

Mitarbeiter einer Discounter-Kette machten am Montag gleich an verschiedenen Supermarkt-Standorten überraschende Entdeckungen: Statt Bananen fanden sie Kokain in gelieferten Obstkisten – im Wert von mehreren Millionen Euro.

Am Montagabend meldeten sich diverse Mitarbeiter der Discounter-Kette aus Hamburg, Lübeck, Stormarn, Segeberg, Ostholstein und dem Herzogtum Lauenburg, weil sie in Bananenkisten Kokain gefunden hatten. Zunächst hatte der NDR berichtet.

Fund von Kokain im Norden: Hamburg und Lübeck ermitteln

Das Kokain war paketweise in Plastikfolie eingewickelt. Das Gesamtgewicht soll etwa 500 Kilogramm betragen, was laut Ermittlern einem Straßenverkaufswert von einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag entspricht.

Jetzt ermittelt die Ermittlungsgruppe Rauschgift aus Lübeck zusammen mit dem Zollfahndungsamt Hamburg. Hauptziel sei es, nachzuvollziehen, wie die Pakete nach Deutschland gekommen sind und wer der Abnehmer hätte sein sollen. (mp)