Illegale Einreisen im Norden: Bundespolizei greift durch

In Mecklenburg-Vorpommern kommt es erneut zu illegalen Einreisen. Die Bundespolizei nimmt auch einen Schleuser in Gewahrsam.

Die Bundespolizei hat in Mecklenburg-Vorpommern sechs Schleusungen mit insgesamt 23 Personen aus Eritrea, Somalia, Syrien und Afghanistan unterbunden. Dazu wurde nach Angaben der Inspektion Pasewalk ein Schleuser in Gewahrsam genommen.

Die illegal eingereisten Personen wurden am Dienstag und am Mittwoch in Korswandt auf der Insel Usedom, Löcknitz, Bismark, Ladenthin und Schwennenz (alle Kreis Vorpommern-Greifswald) sowie Hohenfelde (Kreis Rostock) aufgegriffen. In Ladenthin stellte der polnische Grenzschutz zudem einen Pkw fest, aus dem eine Personengruppe flüchtete. Gegen den Fahrer wird jetzt wegen Verdachts der Schleusung ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, wurden insgesamt elf Personen nach Polen zurückgewiesen, zwei Minderjährige kamen in die Obhut des Jugendamtes. (dpa/mp)