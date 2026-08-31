Der Lokführer eines ICE entdeckt am Bahnhof Twistringen einen Menschen im Gleisbett und reagiert sofort.

Wegen einer Person im Gleisbett hat ein ICE im Landkreis Diepholz eine Vollbremsung machen müssen. Der Zug von Frankfurt nach Hamburg kam am frühen Samstagmorgen kurz hinter dem Bahnhof Twistringen im Landkreis Diepholz zum Stehen, wie die Polizei sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Polizisten trafen im Bereich des Bahnhofs mehrere Menschen an. Diese bestritten den Angaben zufolge jedoch, sich im Gleisbett aufgehalten zu haben.

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Wer die Vollbremsung nötig gemacht hatte, war daher zunächst unklar. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ein und sucht nach Zeugen. (dpa/mp)