Ungewöhnlicher Diebstahl: Hungrige Einbrecher treiben nachts ihr Unwesen

War es Hunger? Ein ungewöhnlicher Diebstahl sorgt im Landkreis Schaumburg für Aufsehen: Unbekannte sind dort in eine Fleischerei eingebrochen – und in eine Bäckerei!

Wie die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg mitteilte, wurde die Fleischerei in Lauenau in der Nacht zu Samstag zwischen 2 und 3 Uhr überfallen. Unbekannte seien in den Betrieb eingebrochen und hätten Fleisch gestohlen.

Die offensichtlich hungrigen Einbrecher hätten es auf „hochwertige Fleischprodukte“, darunter Schinken und Mettwürste, abgesehen, so ein Sprecher. Die genaue Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden.

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Kurze Zeit später gab es laut der Behörde einen weiteren Einbruch – diesmal in eine nur wenige hundert Meter entfernte Bäckerei in Rodenberg. Hier wurde laut der Polizeimitteilung allerdings nichts gestohlen. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Menschen beobachtet haben. (mp)