Hund jagt Möwe, Frau jagt hinterher – dann kommt die Polizei

Tier-Drama im Nordosten: Ein Hund, der in die Ostsee hinausschwamm, hat einen Einsatz der Wasserschutzpolizei ausgelöst.

Das Tier war seiner Halterin am Sonntagabend am Strand des Dassower Stadtteils Barendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) entwischt und jagte einer Möwe aufs Meer nach, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Travemünde. Die Frau sprang daraufhin ins Wasser, um ihren Hund zurückzuholen.

Besorgte Strandbesucher alarmierten die Polizei

Da beide immer weiter hinausschwammen, alarmierten besorgte Strandbesucher die Polizei. Die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei retteten die Frau und den Hund etwa 500 Meter vom Ufer entfernt.

Die Frau war zwar nicht in Gefahr, zeigte sich aber erleichtert über die Hilfe, so der Sprecher. (dpa/mp)