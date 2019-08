Hubschrauber im Einsatz: Erwachsener übertreibt auf Hüpfburg – Kind schwer verletzt

Husum -

Durch einen hüpfenden Erwachsenen ist ein vierjähriger Junge am Sonntag so stark verletzt worden, dass er ins Krankenhaus geflogen werden musste. Wie die Polizeidirektion Flensburg mitteilte, sei der Junge durch das wilde Hüpfen eines Mannes aus der Hüpfburg eines Freizeitparks geschleudert worden.

Husum: Kind prallt auf Beton auf

Das Kind sei auf Beton aufgeprallt und sei dabei so schwer verletzt worden, dass es mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 0461/484 2011 melden.