Mitten in der Nacht ist in Bremen eine Treppe vor dem Weserstadion besprüht worden. Die Polizei findet kurz darauf zwei Verdächtige – mit Farbflecken an der Kleidung.

Sachbeschädigung am Weserstadion in Bremen: Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag eine Treppe des Fußballstadions besprüht.

Ein Sicherheitsdienst beobachtete 20 bis 25 dunkel gekleidete und vermummte Personen, die die sogenannte „Verdener Treppe“ flächendeckend besprühten, wie die Polizei mitteilte. Dabei sollen die grün-weißen Farben des Vereins SV Werder Bremen verwendet worden sein.

Zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 31 Jahren wurden in der Nähe von Einsatzkräften gestellt. Einer von ihnen habe sich in einem Gebüsch versteckt. Bei beiden seien Farbflecken entdeckt worden. Außerdem seien Sprühdosen in der Nähe der Treppe sichergestellt worden. Das Duo erhielt einen Platzverweis. (dpa/mp)