Hochzeitsboom in Hamburg – doch im Norden brechen die Zahlen ein

Während in Hamburg so viele Paare wie seit Jahren nicht mehr geheiratet haben, ist die Zahl der Hochzeiten in Schleswig-Holstein auf ein historisches Tief gefallen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistikamts Nord hervor.

In Hamburg gaben sich 2024 insgesamt 5320 Paare das Ja-Wort. Das sind 821 Ehen mehr als im Jahr zuvor, ein Plus von 18,3 Prozent. Damit liegt die Zahl auf dem höchsten Stand seit 2019, als 6065 Ehen geschlossen wurden. Besonders beliebt war der August mit 601 Hochzeiten. Die wenigsten Trauungen gab es im Januar mit 228.

Die wenigsten Hochzeiten gab es im Januar (228). Die Zahl der Scheidungen sank 2024 leicht von 2619 auf 2613. Mehr als jede fünfte der geschiedenen Ehen (22,1 Prozent) bestand bereits seit mindestens 20 Jahren.

Hochzeiten in Schleswig-Holstein: Tiefstand der vergangenen 40 Jahre erreicht

Hochzeitsboom in Hamburg, doch im benachbarten Bundesland Schleswig-Holstein ist die Lage völlig anders: Dort wurden 2024 nur noch 15.073 Ehen geschlossen – so wenige wie seit 1985 nicht mehr. Im Vergleich zu 2023 bedeutet das ein Minus von 1039 Ehen oder 6,4 Prozent. Besonders stark war der Rückgang in den Kreisen Steinburg (minus 15,3 Prozent) und Herzogtum Lauenburg (minus 13,5 Prozent) sowie in Kiel (minus 11,4 Prozent). Leichte Zuwächse gab es lediglich in Lübeck und im Kreis Dithmarschen.

Auch bei den Scheidungen zeigt sich im Norden ein leichter Rückgang: 4984 Ehen wurden 2024 in Schleswig-Holstein geschieden, 108 weniger als im Jahr zuvor. Fast jede vierte dieser Ehen bestand bereits seit mindestens 20 Jahren. (dpa/mp)